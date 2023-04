Presidente Lula participa de cerimônia pelo Dia do Exército no QG de Brasilia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa, na manhã desta quarta-feira (19), da cerimônia pela Dia do Exército, realizada no Quartel General, em Brasília. Foi em frente a esse QG que, após as eleições de 2022, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro acamparam durante semanas pedindo intervenção militar para invalidar o resultado do pleito.

Conforme a agenda oficial do presidente Lula divulgada pelo Planalto, ainda na manhã desta quarta-feira, a partir das 11h30, ele participa da Cerimônia de Posse do Conselho de Participação Social e de Lançamento do Processo de Elaboração do PPA Participativo, no auditório do Instituto Serzedello Corrêa.

Durante a tarde, a partir das 15h30, Lula deve comparecer à cerimônia de anúncio da recomposição orçamentária para as Universidades e Institutos Federais, no Palácio do Planalto.