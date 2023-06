Presidente Lula confirma indicação de Zanin para ministro do STF: 'conheço suas qualidades'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou a indicação do advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele deve ocupar a vaga aberta em abril desse ano, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandoswki. "Já era esperado que eu fosse indicar o Zanin para o STF, não só pela minha defesa, mas porque eu acho que se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Conheço suas qualidades, formação, trajetória e competência. E acho que o Brasil irá se orgulhar", declarou Lula.

Zanin se notabilizou por defender o petista nos processos penais da operação Lava Jato desde 2013. Ele deve ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e só assumirá o cargo de ministro do Supremo após ter seu nome aprovado pela casa.

Pela manhã, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já havia informado que Lula iria indicar o advogado Cristiano Zanin para o STF. "Avalio positivamente. É alguém que reúne condições para ser ministro do Supremo Tribunal Federal", declarou Pacheco.