Presidente Lula chega a hospital em Brasília para fazer cirurgia de catarata

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada no Hospital de Olhos CBV, nesta sexta-feira, 30, para iniciar a cirurgia de catarata no olho esquerdo. O procedimento, considerado de rápida recuperação por especialistas, não teve horário e local de conclusão divulgados oficialmente.

Na quinta-feira, 29, Lula passou pelos exames pré-operatórios e cumpriu agenda apenas na Granja do Torto. Esta intervenção será o terceiro procedimento médico realizado pelo presidente durante seu terceiro mandato, que se iniciou em 2023.

Ainda em 2023, o presidente recebeu uma infiltração no quadril para aliviar dores. A condição era causada por artrose, caracterizada pelo desgaste das cartilagens articulares.

Histórico de saúde do Presidente

Em dezembro de 2024, Lula foi operado às pressas devido a uma hemorragia intracraniana. O problema foi resultado de um acidente doméstico ocorrido em outubro. Ele foi submetido a craniotomia para drenagem do hematoma e permaneceu na UTI.