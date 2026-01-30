Presidente Lula chega a hospital em Brasília para fazer cirurgia de catarata
Luiz Inácio Lula da Silva passou pelos exames pré-operatórios na quinta-feira, 29. Esta é a 3ª intervenção médica de seu mandato
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada no Hospital de Olhos CBV, nesta sexta-feira, 30, para iniciar a cirurgia de catarata no olho esquerdo. O procedimento, considerado de rápida recuperação por especialistas, não teve horário e local de conclusão divulgados oficialmente.
Na quinta-feira, 29, Lula passou pelos exames pré-operatórios e cumpriu agenda apenas na Granja do Torto. Esta intervenção será o terceiro procedimento médico realizado pelo presidente durante seu terceiro mandato, que se iniciou em 2023.
Ainda em 2023, o presidente recebeu uma infiltração no quadril para aliviar dores. A condição era causada por artrose, caracterizada pelo desgaste das cartilagens articulares.
Histórico de saúde do Presidente
Em dezembro de 2024, Lula foi operado às pressas devido a uma hemorragia intracraniana. O problema foi resultado de um acidente doméstico ocorrido em outubro. Ele foi submetido a craniotomia para drenagem do hematoma e permaneceu na UTI.
