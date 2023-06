Presidente Lula chega a Belém nesta sexta-feira (16); veja a agenda no Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (16) deve chegar à Base Aérea de Belém por volta das 22h30 desta sexta-feira (16), conforme agenda divulgada pelo Palácio do Planalto. No sábado (17), ele cumpre agenda na capital paraense e no município de Abaetetuba. Antes da viagem ao Pará, Lula participaria da inauguração da Ferrovia Norte-Sul, em Rio Verde, Goiás, marcada para esta sexta-feira. Porém, devido ao mau tempo na cidade goiana, a aeronave do presidente não conseguiu pousar no local e ele cancelou sua participaçõ no evento.

Lula retornou para o Palácio da Alvorada e no final do dia, como já estava previsto, sairá da capital federal com destino a Belém. O embarque está programado para as 20h.

Essa é a primeira vez que o presidente visita o Pará desde que foi eleito

Veja a agenda do presidente Lula no estado do Pará:

Entrega de 222 unidades habitacionais do Residencial Angelin

Horário: 09h

Endereço: Rodovia PA-409 KM-01 s/n, Abaetetuba – Pará.

Cerimônia de Oficialização da COP-30 em Belém, com a presença do presidente Lula

Horário: 11h

Local: Porto do Futuro II, Avenida Marechal Hermes - Praça Pedro Teixeira - Centro Belém-PA (Companhia Docas do Pará)