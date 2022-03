Presidente Jair Bolsonaro faz aniversário hoje e ganha ‘festinha’ de apoiadores

Nesta segunda-feira (21), o presidente da República, Jair Bolonaro, completa 67 anos e um grupo de apoiadores não deixou a data passar em branco. Cerca de 50 pessoas, vestidas com roupas com as cores da bandeira do Brasil, organizaram uma “festinha” no Palácio da Alvorada, com direito a bolo, balões e faixa de felicitações, para comemorar o aniversário do líder do Planalto. Eles também cantaram o tradicional "Parabéns”. As informações são do Correio Braziliense.

A Alvorada recebe nesta manhã um evento do Governo Federal, para apresentação de medidas para incentivo ao uso do gás biometano combustível. Devem participar da programação os ministros Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Joaquim Leite (Meio Ambiente).