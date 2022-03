De cocar na cabeça, Bolsonaro recebe medalha de mérito indigenista

Usando um cocar na cabeça, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu a medalha de mérito indigenista na manhã desta sexta-feira (18).

"Me sinto muito feliz com este cocar, graciosamente, ofertado. Somos exatamente iguais e todos nós viemos à terra pela graça de Deus. Cada vez mais, nos transformamos iguais. Isso não tem preço. O que nós sempre quisemos foi fazer com que vocês se sentissem exatamente como nós", afirmou na solenidade ocorrida no Ministério da Justiça.

Veja o discurso de Jair Bolsonaro

A honraria foi criada em 1972 é dada como reconhecimento para pessoas que se destacam na proteção dos povos indígenas. A condecoração é definida pelo ministro da Justiça, Anderson Torres.

Na cerimônia, Torres afirmou que é "extremamente leviano" afirmar que o governo promove o desmonte dos direitos dos indígenas. "Pelo contrário, só em 2021 a Polícia Federal realizou inúmeras operações no combate ao garimpo ilegal, desmatamento, queimas e invasão de terras protegidas”, disse o ministro.

Ele também afirmou que o governo está empenhado em corrigir os erros cometidos por governos anteriores na política indigenista. Além disso, ele ressaltou que o atual governo chegou a mudar o rumo dessa história.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)