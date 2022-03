Bolsonaro reclama de pedidos de apoiadores e ameaça deixar 'cercadinho'

O presidente Jair Bolsonaro reclamou de simpatizantes que o procuram para apresentar demandas pessoais no chamado “cercadinho” do Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira (14). O presidente tem demonstrado irritação com certos pedidos que são feitos para ele no espaço reservado no jardim da residência oficial do presidente da República.

“Peço que não venham aqui, pessoal, reivindicar coisas pessoais, que daí eu vou acabar não parando mais aqui. Só isso”, disse ele.

Cabos da Força Aérea Brasileira (FAB) haviam questionado o presidente sobre reajustes nas remunerações.

Segundo Bolsonaro, ele faz o que pode: “O que eu pude fazer, o que eu posso, eu estou fazendo. Agora, eu não posso fazer loucura”. O presidente disse ainda que os reclamantes devem procurar a Justiça, caso seja uma questão de direito.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)