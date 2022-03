'Impagável', diz presidente Jair Bolsonaro sobre o preço do combustível no Brasil

Susto e perigo

Um boi invadiu a pista e parou o trânsito na avenida Independência, em Belém. O vídeo do boi viralizou nas redes sociais.

Contra a raiva

Belém terá mais uma edição da campanha de vacinação antirrábica. Será no próximo dia 26, das 8h às 16h.

(J.Bosco)

"Impagável”

Em entrevista a uma emissora de TV, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, ontem, que espera um retorno da Petrobras para rever o aumento nos preços dos combustíveis. Segundo ele, o valor cobrado hoje nas bombas de postos de combustíveis de todo o Brasil é “impagável”.

FILME

Protesto

Publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União, a decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública de suspensão do filme “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola”, nas plataformas de streaming, sob o argumento de apologia ao crime de pedofilia, ecoou entre os partidários do governo federal nos Estados. Na sessão da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), oito deputados se manifestaram contra o filme que tem Danilo Gentili e Fábio Porchat no elenco. Além dos discursos na tribuna, Fábio Freitas (Republicanos) oficializou moção de repúdio e Martinho Carmona (MDB) conseguiu aprovar uma nota de repúdio na Casa.

Multa

Já na Câmara Municipal de Ananindeua, uma moção de repúdio também circulou, mas o presidente da Casa, Rui Begot (Avante), informou que faltaram assinaturas. No despacho publicado pela Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, caso “a disponibilização, exibição e oferta” do filme não sejam interrompidas em até cinco dias deve ser aplicada multa diária no valor de R$ 50 mil. O filme, exibido nos cinemas brasileiros em 2017, já havia sido liberado com classificação indicativa para maiores de 14 anos de idade.

VACINA

Ensaio

O Instituto Butantan divulgou, ontem, os resultados finais do ensaio clínico de fase três da vacina contra a febre chikungunya, desenvolvida em parceria com a empresa de biotecnologia franco-austríaca Valneva. O estudo foi conduzido nos Estados Unidos com 4,1 mil homens e mulheres acima de 18 anos de idade. Os resultados mostraram que a vacina contra a febre chikungunya é segura e gera resposta imune duradoura em 96% dos voluntários, mantendo essa imunidade por pelo menos seis meses, com manutenção da produção de anticorpos durante esse período em 96,3% dos indivíduos avaliados.

Segurança

Além disso, o imunizante confirmou ser seguro, causando reações adversas mínimas. A duração da imunidade continuará sendo monitorada periodicamente com testes sorológicos por pelo menos cinco anos. Ensaios clínicos com a vacina contra a febre chikungunya também estão sendo realizados no Brasil. O objetivo é avaliar os resultados em uma região endêmica da doença, algo fundamental para atestar a real eficácia de um imunizante. Iniciado em janeiro passado, o estudo terá duração de 15 meses e contará com 750 voluntários.

Mosquitos

A chikungunya é uma doença infecciosa, causada pelo vírus de mesmo nome, que pode ser transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, os mesmos que transmitem a dengue e a febre amarela, respectivamente. Os sintomas incluem febre acima de 38,5°C, de início repentino, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, além de dor de cabeça e nos músculos e ainda manchas vermelhas na pele. Mas, cerca de 30% dos casos são assintomáticos. A doença está presente em mais de 120 países e, no Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira vez em 2014.

SENADO

Liderança

O senador Paulo Rocha (PT-PA) continuará por mais um ano liderando a bancada petista no Senado Federal. A decisão foi anunciada ontem. É o segundo ano consecutivo do parlamentar à frente do bloco. Segundo nota do PT no Senado, a decisão foi tomada em razão da condução da bancada durante o ano passado, “ressaltando sua capacidade de diálogo com as mais diversas forças políticas representadas na Casa, a firmeza na defesa da democracia e dos direitos da população e a postura de resistência aos ataques do governo Bolsonaro contra os direitos da população.”

CAIXA D’ÁGUA

Restauro

Estão avançadas as tratativas para a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Companhia de Saneamento do Pará para restauro e revitalização da caixa d’água de São Brás, que é tombada pelo Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Criada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, a estrutura foi inaugurada na capital paraense três anos antes da icônica Torre de Paris, que leva o nome de seu criador. O projeto ficará a cargo da Secult e, após ser concluído, possibilitará o uso da estrutura para novamente armazenar e distribuir água tratada para consumidores de São Brás e adjacências.

Em Poucas Linhas

► A Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará lançará amanhã, às 10h30, a Cartilha de Acessibilidade 2022. O projeto é de autoria do desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, corregedor regional eleitoral e vice-presidente do TRE do Pará. O objetivo é despertar a atenção sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 6 de julho de 2015.

► Na primeira sessão da Assembleia Legislativa do Pará, o deputado estadual Carlos Bordalo (PT) destacou o seu desconforto com os preços dos combustíveis e da tarifa de energia elétrica. O parlamentar afirmou que o Brasil possuía quatro refinarias que foram privatizadas a partir do governo Michel Temer (MDB). Na sua avaliação, a privatização é “crime de lesa pátria” e, junto com a dolarização dos preços, agrada apenas as petroleiras. “Existe algum brasileiro que receba em dólar? Porque tem que pagar gasolina, óleo e gás de cozinha com preço em dólar?”, questiona Bordalo.

► Ontem pela manhã, o Pará recebeu mais um remessa de vacinas pediátricas da Pfizer contra a covid-19, que serão destinadas às crianças de 5 a 11 anos de idade. As mais de 85 mil doses foram recebidas no Aeroporto Internacional de Belém e encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos para aferição de temperatura e armazenamento.

► O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) inscreverá até a sexta-feira, 18, os interessados em participar da próxima edição do casamento comunitário, que marcará o encerramento da 6ª Semana Estadual de Conciliação 2022. As inscrições poderão ser feitas através de formulário disponibilizado no site do TJPA. A cerimônia coletiva está agendada para o dia 10 de junho, no Fórum Cível de Belém.