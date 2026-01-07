Presidente interino da Alerj exonera 186 funcionários

O presidente interino da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Guilherme Delaroli (PL), exonerou 186 funcionários da Casa, conforme edição extraordinária do Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 6. Além disso, foram feitas 20 dispensas, a pedido do primeiro-secretário da Alerj, deputado Rosenverg Reis (MDB). Entre os exonerados estão o filho e a ex-mulher do ex-governador Sérgio Cabral.

Também foram exonerados aliados do presidente afastado da Casa, Rodrigo Bacellar. O advogado Rafael Diniz, ex-prefeito de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, perdeu o cargo. Em seu perfil no Instagram, ele mantém publicações em vídeo em apoio a Bacellar.

Outro exonerado foi o advogado Aislan Coelho, que ocupava a subdiretoria-geral de Controle Interno da Alerj durante a presidência de Bacellar. Ele foi tesoureiro da campanha de reeleição do governador Cláudio Castro e também atuou como chefe de gabinete em secretaria estadual durante a atual gestão.

Procurada, a presidência da Alerj afirmou que não comentará casos específicos. Em nota, disse que "as exonerações seguem o curso natural da transição na presidência, têm como objetivo aprimorar a gestão e, consequentemente, os serviços prestados à população do Estado do Rio de Janeiro".

A reportagem tenta contato com Rafael Diniz e Aislan Coelho.

Funcionários fantasmas

De acordo com reportagem da TV Globo, havia suspeitas da existência de funcionários fantasmas na estrutura da Alerj durante a gestão anterior.

Em seu perfil no Instagram, Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador, negou que ele ou a mãe tenham sido funcionários fantasmas. Disse ainda que exonerar e nomear servidores é atribuição do presidente da Casa. "Ele tem o direito de tirar e colocar quem ele quiser", afirmou.

Seu pai, o ex-governador do Estado do Rio Sérgio Cabral também negou que o filho ou a ex-mulher tenham ocupado cargos de forma irregular.

Os exonerados Rafael Diniz e Aislan Coelho não foram citados na reportagem da emissora.

Bacellar afastado

Rodrigo Bacellar está afastado da presidência da Alerj desde 10 de dezembro do ano passado. Ele pediu licença um dia após deixar a prisão e deve retornar ao comando da Casa apenas depois do recesso parlamentar. Segundo Bacellar, o afastamento ocorreu "para tratar de assuntos de caráter particular".

Bacellar foi preso em dezembro sob suspeita de ter vazado informações da Operação Zargun, que resultou na prisão do então deputado estadual TH Jóias, acusado de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV).