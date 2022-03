Presidente do Supremo Tribunal Federal deve participar de evento do TCE em Belém

O Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi convidado pela presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), conselheira Lourdes Lima, para proferir a palestra magna do "Fórum de Inovação e Transformação para o Controle de Hoje e Amanhã", que deve ocorre em Belém, no dia 10 de junho. De acordo com a assessoria da Corte de Contas, ele confirmou presença no evento, que será realizado em homenagem aos 75 anos do TCE-PA.

A reunião entre os dois ocorreu em Brasília e contou também com a presença do procurador geral da Corte de Contas paraense, Elias Chamma, e do chefe de gabinete da presidência, Josué Maestri. Na ocasião, Luiz Fux aceitou ainda o convite para escrever artigo a ser publicado na Revista da Procuradoria do TCE-PA.

Ele ainda recebeu das mãos de Lourdes Lima um catálogo que reúne a história de dez anos da exposição “Canoas de Promesseiros”, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado anualmente no período do Círio de Nazaré, e também um busto de Serzedello Corrêa, símbolo da obstinação de um paraense responsável por realizar a instalação dos Tribunais de Contas no Brasil, e que é patrono do TCE-PA, além de um prato de cerâmica marajoara, como exemplar da cultura tradicional paraense.