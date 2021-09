AO VIVO: Fachin cita Bíblia em sessão que comenta declarações de Bolsonaro

No início da sessão desta quarta-feira (8), do Supremo Tribunal Federal (STF), presidente Luis Fux, fez um pronunciamento sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro, proferidas no dia anterior, durante os atos de 7 de Setembro, em Brasília e São Paulo.

Sobre a ameaça de não respeitar decisões do ministro Alexandre de Moraes, Fux afirmou que é uma atitude antidemocrática e ilícita. Ele garantiu ainda que a Corte não vai tolerar ameaças a autoridade de suas decisões. "O desprezo das decisões, além de configurar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade, a ser analisado pelo Congresso Nacional", declarou Fux.

Edson Fachin

No início da sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin comentou as manifestações realizadas nesta terça-feira (7), Dia da Independência. Ao reforçar a importância da corte e que o STF se mantém firme como instituição, Fachin citou trecho da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. O trecho diz:

"E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores".

