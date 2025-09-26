Capa Jornal Amazônia
Política

Presidente do Conselho de Ética diz que caso Eduardo Bolsonaro será votado até o fim do ano

Estadão Conteúdo

O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Fabio Schiochet (União Brasil-SC), estima que o relatório do processo que pode cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja votado até o fim deste ano. Nesta sexta-feira, 26, Schiochet escolheu Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG) como relator do caso.

"A gente não pode atropelar de nenhuma maneira o rito do processo no Conselho de Ética. Quando se fala em 40 dias, eu acho muito precoce a data. Mas eu imagino que consigamos terminar isto até o final deste período legislativo deste ano. No final de novembro, começo de dezembro, vamos conseguir votar esse relatório do deputado Marcelo Freitas", disse Schiochet à CNN Brasil.

Há quatro processos contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em tramitação no Conselho de Ética. O processo escolhido para tramitar é de autoria do PT e diz que Eduardo atentou contra a soberania nacional e as instituições democráticas enquanto decidiu ir para os Estados Unidos durante licença parlamentar.

Na terça-feira, 23, a lista tríplice para a escolha do relator do caso foi sorteada no Conselho de Ética. Marcelo Freitas foi escolhido pelo presidente do colegiado, que descartou os nomes da deputada Duda Salabert (PDT-MG) e do deputado Paulo Lemos (PSOL-AP).

Schiochet disse que escolha foi baseada na experiência de Marcelo Freitas, delegado licenciado da Polícia Federal. "Tenho certeza que ele vai fazer isso (o relatório) com muita imparcialidade", disse.

O presidente do Conselho de Ética afirmou que Duda não foi escolhida como relatora por ter antecipado sua linha de condução do caso. Em vídeo após o sorteio no colegiado, a deputada afirmou que Eduardo compartilhou nas redes sociais discurso de ódio contra ela.

Questionado sobre a proximidade do relator com a família Bolsonaro, Schiochet reafirmou a imparcialidade de Freitas. O deputado do União Brasil, que apoiou o ex-presidente, já chamou Eduardo de "amigo", em vídeo publicado em 2019.

eduardo bolsonaro

câmara

conselho

ética
