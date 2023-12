Presidente da OAB Pará se reúne com superintendência da PF após denúncias de suposta fraude

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), Eduardo Imbiriba, se reuniu nesta terça-feira (19), com o superintendente da Polícia Federal (PF) e o delegado federal Bruno Benassuly, na sede do órgão, em Belém, para discutir sobre as denúncias de suposta fraude de assinaturas nas eleições de 2021. De acordo com a OAB, o encontro foi solicitado pela própria instituição, que se colocou à disposição para colaborar com as investigações, fornecendo, inclusive, os cadernos de votação apontados pela denúncia.

VEJA MAIS

"Além disso, o presidente Imbiriba reiterou que toda a estrutura do Sistema OAB-PA está à disposição para prestar o pleno auxílio na localização e contato direto com cada advogado citado pela denúncia, de modo que tudo seja esclarecido o mais breve possível para a advocacia e sociedade paraense", afirma a entidade.

As assessoras jurídicas da OAB Pará, Gabriella Moraes e Suzianny Barbosa, também participaram da reunião desta terça-feira (19).

Entenda o caso

O advogado Sávio Barreto, candidato que ficou em segundo lugar nas eleições da entidade, realizadas em novembro de 2021, impetrou com uma ação na Justiça apontando 11 fatos envolvendo o pleito, entre eles a possibilidade de falsificação de assinaturas de eleitores. O processo, de número 1021438-68.2022.4.01.3900, tramita na 5ª Vara da Justiça Federal. No dia 13 de dezembro, um inquérito foi instaurado. Ele é presidido pelo delegado José Eloísio dos Santos Neto.

Por determinação da Justiça, a OAB-PA deve apresentar à PF os cadernos de votação das últimas eleições. Intimada na última quinta-feira (14), a instituição tem prazo de 15 dias para apresentar os documentos.

Eduardo Imbiriba venceu as eleições com 4.355 votos, contra 4.091 votos de Barreto.