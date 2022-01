Nova direção da OAB Pará toma posse no teatro Maria Sylvia Nunes

A partir da noite desta quinta-feira, 13, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, passou a ser presidida pelo advogado criminalista Eduardo Imbiriba de Castro, substituindo Alberto Campos, que esteve à frente da OAB estadual em duas ocasiões. O novo presidente, assim como toda a nova diretoria, tomou posse em cerimônia realizada no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. A nova gestão cumprirá um mandato de três anos, até 2024.

Foi dado posse ainda aos integrantes do Conselho Seccional, da Escola Superior de Advocacia (ESA), da Caixa de Assistência aos Advogados (CAA), do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), além das comissões temáticas. O novo presidente venceu as eleições de 2021, com 4.355 votos, derrotando Sávio Barreto que obteve 4.091 votos

Eduardo Imbiriba tem 47 anos e é formado pela Universidade da Amazônia (Unama). É pós-graduado em Ciências Penais pelo Instituto Luis Flávio Gomes e com especialidade em Compliance e Integridade Corporativa pela PUC-MG. Dentre as atuações profissionais, possui experiência também nas áreas criminal empresarial e militar, além de tribunais superiores e larga experiência em tribunais do júri. Desde 2016, exercia o cargo de secretário-geral da OAB-Pará.

Autoridades estiveram presentes na cerimônia de posse, entre elas o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, além da presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Luzia Nadja Guimarães e o procurador-geral de Justiça, César Mattar Jr.

Em seu discurso, Eduardo Imbiriba agradeceu aos familiares, à equipe de trabalho e amigos, e fez referência à música My Way, popularizada na interpretação do cantor Frank Sinatra. “Meu caminho, eu vou seguir do meu jeito”, lembrando um trecho da canção e relacionando aos desafios vividos na época de estudante, durante a vida profissional e no processo de campanha.

“O exercício da democracia traz acima de tudo o antagonismo, o debate de ideias, o confronto no bom sentido de ideias. Passado o processo eleitoral é a hora de desarmar, de desmontar os palanques, é a hora que advocacia deve estar unida. E o nosso objetivo é esse, o objetivo dessa gestão é que toda advocacia seja amparada pelo braço forte da Ordem dos Advogados do Brasil”, refletiu o presidente Imbiriba. O advogado disse, dentre outros compromissos a serem cumpridos, que irá combater a intolerância. “A sociedade está duelando muito. Temos que ter um sentimento de construir juntos”, frisou.

Na despedida da presidência, o advogado Alberto Campos passou a beca a Eduardo Imbiriba como um gesto de mudança. Campos comandou a OAB em dois períodos, de 2016 a 2018 e de 2019 a 2021. Em sua fala, fez um balanço das atividades e analisou o tempo em que esteve na presidência. “Não podemos dizer que foi um mandato atípico, não só pelo último ano, mas praticamente pelo primeiro ano de gestão, nós tivemos problemas com saúde. Isso atrapalhou um pouco o planejamento que tínhamos feito para os três anos de gestão, mas apesar disso conseguimos avançar muito na infraestrutura no interior do Estado, levar qualificação para advogados e advogadas da capital e do interior, através de plataformas por conta dos lockdown, tivemos que aprender utilizar essas ferramentas”, disse.