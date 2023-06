Presidente da CPMI do 8 de janeiro chama paraense de 'verme'; vídeo

Na abertura da oitiva com o empresário paraense George Washington de Oliveira, acusado de tentativa de explodir um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto de Brasília, em dezembro de 2022, o parlamentar Arthur Maia (União Brasil-BA), presidente da CPMI no Congresso, criticou fortemente o caráter do investigado, nesta quinta-feira (22).

Maia disse: “Uma pessoa se dirigir ao aeroporto da capital do seu país, por uma motivação banal, por mais que seja importante o resultado de uma eleição, mas por uma motivação banal, tentar cometer um crime hediondo contra pessoas inocentes, contra a famílias, contra homens e mulheres de bem, que não é nem aquele que eventualmente diz ter um ódio direcionado, ele não tentou algo contra o agente político que ele combate, ele tentou, covardemente, criminosamente, de maneira desumana, ceifar a vida de dezenas ou centenas de brasileiros. E sabemos, portanto, que essa conduta odiosa que o senhor cometeu, essa conduta vergonhosa, o senhor realizou porque é próprio da natureza de pessoas como o senhor, agir dessa maneira canhestra, escondida, falsa, como justamente os vermes se escondendo no esgoto.”