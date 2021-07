Presidente Bolsonaro interrompe entrevista sobre reunião com o STF para rezar o 'Pai Nosso'

Logo após ter uma reunião com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, o presidente da República, Jair Bolsonaro, para tratar sobre possibilidade de ter voto auditável e não mais eletrônico nas eleições. Durante a entrevista à imprensa na saída da conversa, Bolsonaro interrompeu o momento e pediu: "Não vim aqui para brigar com ninguém. Depois dizem que sou grosso. Vamos rezar um 'Pai Nosso'? Vamos lá! Pai Nosso que estás no céu..."