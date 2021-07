'Apenas queremos eleições limpas', diz Bolsonaro após reunião com presidente do STF

Em coletiva com jornalistas ao final de uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que recebeu solicitação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que apresente provas de que é possível ocorrer fraude durante as eleições, como tem afirmado Bolsonaro nos últimos dias.

"Eu estou respondendo hoje e pedindo um prazo um pouco maior. Tem um estudo que mostra que não tem como saber se teve fraude ou não, simplesmente porque as urnas não são auditáveis", disse Bolsonaro.

O presidente afirmou ainda que defende as eleições e que se o voto impresso não for aprovado, irá "bater na tecla da contagem pública dos votos", disse. "Dizem que na pesquisa o Lula tem 60%... e se ele perde? Vai questionar. Nosso lado, com a pesquisa da rua, mostra que nossa aceitção é enorme. Então queremos mostrar para o mundo que temos eleição limpas, auditáveis e quem ganhar no voto vai assumir sem percalços, sem problemas", disse.