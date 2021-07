Bolsonaro ameaça: ‘Ou fazemos eleições limpas ano que vem, ou não teremos eleições’

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixou dúvidas sobre a realização de eleições no ano que vem, a qual ele deve concorrer para tentar a reeleição. Ele voltou a defender, nesta quinta-feira (8), para apoiadores em frente ao Palácio do Planalto, a implementação do voto impresso. As informações foram divulgadas pela TV Cultura/UOL.

"Eleições, ano que vem, serão limpas. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não teremos eleições", disse.

O presidente é o chefe do Poder Executivo. Ele tem poderes divididos com o Legislativo e o Judiciário, este responsável pela realização das eleições, por meio da Justiça Eleitoral. Portanto, por mais que um presidente não queria uma eleição, este não tem poder para impedi-la em um regime democrático.

Bolsonaro tem criticado o sistema eleitoral brasileiro desde antes de vencer as eleições de 2018. E agora tem intensificado uma campanha a favor do voto impresso. Na última semana, ele classificou o sistema vigente de urnas eletrônicas, que permitiu sua eleição em 2018, como "fraudável". Bolsonaro chegou a dizer que rinha em mãos provas e que o processo foi fraudado, mas nunca as apresentou, mesmo com a solicitação da Justiça para que o fizesse.