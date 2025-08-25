Presidência da República precisa diminuir o número de ministérios, afirma Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 25, que a Presidência da República precisa reduzir o número de ministérios. Como exemplo, citou o governo argentino de Javier Milei, que promoveu cortes de despesas públicas.

A declaração foi feita durante o Seminário Brasil Hoje, realizado na capital paulista pelo Grupo Esfera Brasil. Tarcísio defendeu que o País precisa enfrentar a questão fiscal. “Temos de encarar a agenda fiscal e há excelentes nomes para o Ministério da Fazenda. Temos que reduzir a rigidez orçamentária. Devemos discutir desindexação da economia e benefícios tributários”, disse.

O governador destacou que a redução da máquina pública depende do Congresso e acrescentou a importância das reformas trabalhista, tributária e da Previdência. “Queremos ser sempre o País do futuro? É preciso que haja uma liderança forte. É importante recuperar a harmonia entre os poderes e um Congresso protagonista”, afirmou.

Segundo ele, o Brasil deve se inspirar nos avanços de países como China e Coreia do Sul, que alcançaram elevado crescimento nas últimas décadas.

Tarcísio também disse que o País vive um conflito entre passado e futuro e precisa decidir qual caminho seguir. Para ele, a incorporação da tecnologia e do conhecimento é essencial, em um cenário em que “a geopolítica está substituindo a economia”.

Ao citar o modelo de presidente que considera ideal para o crescimento do Brasil, Tarcísio apontou Juscelino Kubitschek como referência.