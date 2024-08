Premiação 'Melhores do Congresso' será nesta quinta-feira (29); veja paraenses já premiados

A cerimônia do prêmio Congresso em Foco 2024 vai apresentar os melhores senadores e deputados federais do ano nesta quinta-feira (29/8). Este ano, 392 dos 594 parlamentares federais disputam o prêmio. O estado do Pará tem um total de 13 premiações de edições anteriores. Em 2024 quatro parlamentares vão representar o estado: senador Beto Faro e os deputados Airton Faleiro, Dilvanda Faro (ambos do PT) e Júnior Ferrari (PSD).

Serão premiados os 25 deputados e os 15 senadores mais votados na internet. Também serão contemplados os cinco deputados e os cinco senadores mais bem avaliados, por região geográfica.

Além do voto popular, um juri especializado e um grupo de jornalistas que cobrem o congresso irão escolher os melhores do ano. O juri selecionará os destaques nas categorias especiais “Apoio à Indústria”, “Clima e Sustentabilidade” e “Cidades Inteligentes”.

São Paulo é o estado com maior número de parlamentares concorrendo nesta edição, seguido por Minas Gerais e Bahia. Entre as maiores representações políticas, estão o Partido dos Trabalhadores (PT), com 59 parlamentares, o União Brasil e o Partido Liberal (PL), com 50 concorrentes cada.

A premiação será transmitida ao vivo no YouTube no canal oficial do Congresso em Foco.

Parlamentar Partido Ano Categoria Airton Faleiro PT 2023 Melhores na Câmara - Região Norte Arnaldo Jordy PPS 2018 Combate à Corrupção e ao Crime Organizado pelo Júri Beto Faro PT 2023 Melhores no Senado Beto Faro PT 2023 Melhores no Senado - Região Norte Cláudio Puty PT 2012 Defesa do Desenvolvimento Econômico Dilvanda Faro PT 2023 Melhores na Câmara - Região Norte Edmilson Rodrigues PSOL 2015 Melhores na Câmara Edmilson Rodrigues PSOL 2017 Defesa da Agropecuária Edmilson Rodrigues PSOL 2017 Melhores na Câmara Edmilson Rodrigues PSOL 2018 Melhores na Câmara José Nery PSOL 2007 Melhores no Senado Paulo Rocha PT 2019 Melhores no Senado Paulo Rocha PT 2019 Melhores no Senado pelos Jornalistas

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)