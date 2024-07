Último dia para votar nos melhores parlamentares do Norte no Prêmio Congresso em Foco

A votação para eleger os melhores deputados e senadores do Brasil termina nesta quarta-feira (31). Os vencedores, que serão escolhidos por voto popular, incluem os 25 deputados e 15 senadores mais votados na internet. Além disso, os cinco deputados e cinco senadores mais votados em cada região também serão reconhecidos. O evento de premiação acontecerá no dia 29 de agosto, em Brasília, com transmissão ao vivo. Para participar, os interessados devem acessar o site oficial do evento.

O Prêmio Congresso em Foco vai além da votação popular; um júri especializado e um grupo de 25 jornalistas que cobrem o Congresso Nacional também escolherão os parlamentares de destaque do ano. Além disso, parlamentares que se destacaram em categorias específicas, como Apoio à Indústria, Clima e Sustentabilidade, e Cidades Inteligentes, também serão reconhecidos. Essas categorias são apoiadas por instituições como a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), e o Ibrachina.

Na edição de 2023, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) foi o senador mais votado na região Norte, enquanto Dilvana Faro (PT-PA) e Beto Faro (PT-PA) foram destacados como parlamentares de destaque na votação popular. Criado em 2006, o Prêmio Congresso em Foco visa, segundo os organizadores, a fortalecer a democracia e incentivar a cidadania, estimulando a sociedade a avaliar o desempenho de seus representantes e reconhecer aqueles que melhor defendem seus interesses no Congresso Nacional.