Prêmio Congresso em Foco: Pará tem quatro parlamentares na disputa

Desde 2006, o Prêmio Congresso em Foco se consolidou como a mais importante premiação do cenário político brasileiro, com a missão de destacar as melhores práticas e os parlamentares mais atuantes do Brasil. A edição deste ano contou com votação popular ao longo de julho, e os vencedores serão anunciados no dia 29 de agosto, em uma cerimônia em Brasília que também será transmitida online. Quatro paraenses estão concorrendo.

Durante o período de votação, os eleitores puderam escolher os 25 melhores deputados e 15 melhores senadores do país, além dos cinco parlamentares mais destacados de cada região em ambas as casas legislativas. A segurança do processo de votação foi garantida com auditorias realizadas pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF).

Em 2023, o senador Beto Faro (PT) foi um dos mais votados na categoria geral do Senado. Entre os deputados, Airton Faleiro (PT) e Dilvanda Faro (PT) ficaram entre os cinco mais votados da região Norte. Para a edição deste ano, o senador Beto Faro e os deputados Airton Faleiro, Dilvanda Faro (ambos do PT) e Júnior Ferrari (PSD) estavam aptos para votação.

Além da escolha popular, um júri especializado e jornalistas que cobrem o Congresso Nacional também selecionam os melhores parlamentares do ano. Esse júri ainda define os vencedores em categorias especiais, como "Apoio à Indústria", "Clima e Sustentabilidade" e "Cidades Inteligentes", que têm o apoio de entidades como a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e o Ibrachina.

Critérios rigorosos para ser apto à votação

Para concorrer ao Prêmio Congresso em Foco, os parlamentares devem atender a requisitos rigorosos: não podem estar envolvidos em processos de improbidade administrativa ou acusações criminais, nem terem defendido tortura, violência ou ações contrárias ao Estado Democrático de Direito. Parlamentares ausentes em duas ou mais edições anteriores do prêmio também são desqualificados.

Conforme levantamento realizado pelo site Congresso em Foco, até maio deste ano, mais de cem deputados estavam sob investigação ou eram réus em processos criminais, e 80 enfrentavam acusações de improbidade administrativa. Ao longo de suas 16 edições, o prêmio já homenageou parlamentares de 24 partidos, representando diversas orientações políticas.