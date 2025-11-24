Prefeitura de Belém troca comando da Funpapa e redefine interino da Segov

A edição do Diário Oficial do Município (DOM) de 19 de novembro de 2025 trouxe uma nova rodada de alterações no quadro de gestores da Prefeitura de Belém. As mudanças incluem exonerações, nomeações e movimentações internas em pastas estratégicas, além da redefinição de responsáveis interinos publicada dias antes, no DOM de 13 de novembro.

Na Fundação Papa João XXIII (Funpapa), houve mudança no comando. O então secretário municipal Arthur Houat Nery de Souza foi exonerado a pedido. Para o seu lugar, a prefeitura nomeou Susi Cristina de Oliveira Cruz, que assume a chefia da fundação.

A nomeação de Susi Cristina para a Funpapa ocorreu no mesmo dia em que ela foi exonerada da Secretaria Executiva de Articulação Comunitária. No Diário Oficial, consta sua saída do cargo de Secretária Executiva em 18 de novembro. A movimentação indica uma transição direta entre as duas funções.

Além das mudanças de titulares, a Prefeitura também atualizou a responsabilidade interina à frente da Secretaria Municipal de Governo (Segov), conforme estabelecido no Diário Oficial de 13 de novembro. O decreto que atribuía ao secretário de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), Patrick Tranjan, a função interina na Segov foi revogado.

Em substituição, foi designado Cleidson Ferreira Chaves, atual secretário de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), para responder interinamente pela Segov. Ele exercerá a função acumulando suas atribuições na Sezel.

Com isso, Cleidson Chaves passa a ser o responsável interino pela Secretaria Municipal de Governo, ocupando o posto anteriormente desempenhado por Patrick Tranjan. As alterações reforçam uma reorganização administrativa em curso na gestão municipal.