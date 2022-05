Prefeitura de Belém garante o pagamento de adicional por triênio dos guardas municipais

Conforme estabelecido pela Lei Federal Complementar nº 191, de 8 de março deste ano, a Prefeitura de Belém garantiu nesta terça-feira (5) que fará o pagamento do triênio aos guardas municipais. Por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e da Guarda Municipal de Belém (GMB), o pagamento é referente a um adicional por tempo de serviço, que significa 5% sobre a remuneração. Na capital paraense, 819 guardas municipais serão beneficiados a partir de maio.

Os agentes receberão o pagamento retroativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. De acordo com a GMB, a transferência será feita já no mês de junho. “Além disso, na Guarda Municipal há um amplo processo de reestruturação em andamento, como licitações para a aquisição de uniformes, pneus e veículos; aquisição de munições (em processo de assinatura de contrato); além da aquisição de acessórios para a banda de música”, afirma a Prefeitura de Belém.

Concessão aos profissionais da Saúde

Os servidores das áreas de saúde e da segurança pública, pela Lei Federal nº 191, voltaram a ter direito a contagem do tempo de trabalho de 28 de maio a 31 de dezembro de 2021.

De acordo com a Prefeitura, a partir do cumprimento da meta de pagamento do triênio à Guarda Municipal, será dado início ao processo de levantamento dos casos para o posterior pagamento dos profissionais da área da saúde, que também têm direito ao recebimento do triênio relativo ao período em que não houve repasse federal.

“Vale salientar que o número de trabalhadores da área da saúde totaliza um número maior que o de guardas municipais. Diante desses compromissos, a Prefeitura de Belém reforça que seguirá trabalhando em prol da valorização do serviço público e do servidor municipal, sendo esta uma das tônicas da nova gestão, desde os primeiros meses de governo”, conclui a administração municipal.