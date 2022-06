Prefeitura de Altamira se posiciona sobre ranking dos que mais emitem gases do efeito estufa

A Prefeitura de Altamira enviou uma nota técnica à redação do grupo Liberal se posicionando sobre o ranking do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) divulgado na segunda-feira (14).

No documento, a prefeitura argumenta que o município “possui extensão territorial maior que a Áustria, a Bélgica e a Suíça juntas, com quase 90% do seu território formado por terras indígenas e Unidades de Conservação federais e estaduais”. O documento cita dificuldades logísticas “para o efetivo combate aos ilícitos ambientais, entre os quais as queimadas e o desmatamento ilegal das florestas que refletem no aumento significativo de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), estão diretamente associadas à gigantesca dimensão territorial do município e a existência de muitas regiões de difícil acesso”.

A prefeitura afirma que tem se preocupado com déficit entre emissão e remoção de gases nos últimos anos, mas que em um espectro maior, os números são positivos. “Diante do cenário apresentado pelos levantamentos realizados pelo SEEG, o município de Altamira – PA, teve nos últimos 5 anos mais Remoção do que as suas Emissões (MtCO2e), reflexo da sua cobertura florestal que, segundo o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite – PRODES, equivalem a 89,1% do território do município, que corresponde a 159.533 km2. Cabe ressaltar, que o município de Altamira é hoje, o que mais realiza a Remoção de CO2 no Brasil.”

Ranking

Dos onze municípios que mais emitem gases do efeito estufa, oito estão na Amazônia, e cinco deles estão no Pará. Altamira e São Félix do Xingu lideram a lista. No caso de Altamira, das 35,2 milhões toneladas de CO2e (unidade de medida que reúne todos gases, do carbônico ao metano) emitidas, 33,4 milhões estavam relacionadas com o desmatamento. A cidade paraense contabiliza o dobro de emissões da cidade de São Paulo, que é 100 vezes mais populosa. As informações são do G1 Nacional.