Pará lidera ranking de municípios que mais emitem gases do efeito estufa

Dos onze municípios que mais emitem gases do efeito estufa, oito estão na Amazônia, e cinco deles estão no Pará. Altamira e São Félix do Xingu lideram a lista. No caso de Altamira, das 35,2 milhões toneladas de CO2e (unidade de medida que reúne todos gases, do carbônico ao metano) emitidas, 33,4 milhões estavam relacionadas com o desmatamento. A cidade paraense contabiliza o dobro de emissões da cidade de São Paulo, que é 100 vezes mais populosa. As informações são do G1 Nacional.

VEJA MAIS

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (13) pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), e são referentes ao ano de 2019, estimativa mais recente disponível para o país.

De acordo com o levantamento, oito municípios da Amazônia aparecem na lista entre os que mais emitem gases do efeito estufa, os causadores do aquecimento global.

Todas as oito cidades da Amazônia estão no topo da lista pelo mesmo motivo: desmatamento. A região Norte representa 60% de todo o carbono liberado no país.

Altamira, por exemplo, no ano de 2019, foi a líder em desmatamento da região, com 575 km² de floresta perdidos, e também vice-líder em queimadas, com 3,8 mil focos de calor detectados, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Além de Altamira, os outros municípios paraenses que aparecem na lista são os seguintes: São Felix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso e Novo Repartimento.

O maior índice per capita do país é de Novo Progresso, com 580 toneladas de CO2 por ano, enquanto a média global anual é de 7 toneladas de CO2e por habitante. O município registrou, em 2019, o Dia do Fogo, uma ação coordenada por fazendeiros, empresários e produtores rurais para queimar áreas protegidas próximas à BR-163.

Municípios e emissões de gases do efeito estufa (dados em milhões de toneladas de CO2e):