Queimadas na Amazônia atingem maior marca desde maio de 2004

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informou nesta quarta-feira (1) que a Amazônia brasileira registrou, em maio, o maior número de focos de incêndio florestais em 18 anos: 2.287. No mês passado, o número de fontes de calor medido pelos satélites do Instituto foi 96% superior ao do mesmo período do ano passado (1.166).

De acordo com órgão científico, o patamar atingido foi o maior para o mês de maio desde 2004, quando foram registrados 3.131 incêndios florestais na parte brasileira da maior floresta tropical do mundo.

O número de fontes de calor nos primeiros cinco meses de 2022 subiu para 4.971, o que significa um crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2021, informa ainda o Inpe.