Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Igor Normando anuncia maior volume de investimentos da história de Belém em 2026

“2025 foi um ano duro, mas necessário, para que em 2026 Belém pudesse entrar definitivamente no caminho do desenvolvimento”, disse Igor Normando.

Gabriel da Mota e Gabi Gutierrez
fonte

Igor Normando compareceu ao primeiro dia de atividade da CMB de 2026 (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2026, realizada nesta quarta-feira (25) na Câmara Municipal de Belém, o prefeito de Belém, Igor Normando, afirmou que o município entra em um novo ciclo de desenvolvimento após um ano marcado por medidas de ajuste fiscal, pagamento de dívidas e reorganização das contas públicas. Segundo ele, a capital paraense está preparada para receber, a partir deste ano, o maior volume de investimentos já realizado por uma prefeitura.

De acordo com o prefeito, 2025 foi planejado como um período de organização financeira e preparação para a retomada do crescimento. “Foi um ano de ajuste de contas, pagamento de dívida, organização fiscal da cidade e preparação para desenvolver. Sabíamos que seria um ano duro, mas com a garantia de que em 2026 teríamos a capacidade de colocar Belém no desenvolvimento. Cumprimos o planejado e agora estamos prontos para fazer o maior volume de investimentos da história da cidade”, declarou.

Entre as principais frentes anunciadas está a reestruturação da rede municipal de saúde. Normando informou que mais de 30 unidades municipais de saúde passarão por requalificação e serão transformadas em “postões da saúde”, com investimentos voltados à melhoria do atendimento à população. A área da educação infantil também foi destacada, com a promessa de ampliação de 100% das vagas em creches, especialmente para crianças de 0 a 3 anos.

Segundo o gestor, os investimentos previstos envolvem obras, ampliação de serviços e ações estruturantes. “Todos os esforços que fizemos no ano passado serviram para que hoje possamos dizer, com todas as letras, que Belém vai ter muito investimento, muita obra e muito serviço a partir de 2026, garantindo melhor qualidade de vida para a nossa população”, afirmou.

Ao comentar as medidas adotadas em 2025, o prefeito reconheceu que parte das decisões foi impopular, mas ressaltou a importância do planejamento para assegurar o futuro da cidade. “Quando a gente planeja, a gente consegue ter futuro. Quando não planeja, dificilmente terá. Muitas medidas foram impopulares, principalmente por conta da desinformação, mas foi esse ajuste que nos deu capacidade de dialogar novas formas de valorização do nosso servidor público”, disse.

Nesse contexto, Normando anunciou que a gestão trabalha para corrigir distorções salariais no funcionalismo municipal. Segundo ele, há servidores cujo salário-base é inferior ao salário mínimo e complementado por gratificações que não são incorporadas à aposentadoria. “Quando chega a hora de se aposentar, muitos têm perdas gigantescas e acabam sendo obrigados a permanecer no serviço público. Estamos trabalhando para corrigir essas distorções e garantir uma vida mais confortável para o servidor”, pontuou.

Além da saúde e da educação, a prefeitura pretende investir na modernização e informatização dos serviços públicos, incluindo as unidades de saúde e os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Na área de infraestrutura urbana, o prefeito anunciou o maior programa de pavimentação da história do município. “Serão mais de 500 ruas pavimentadas somente este ano”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ANO ELEITORAL

TRE-PA multa prefeito de Ananindeua por propaganda eleitoral antecipada

Decisão também atinge deputada federal e vereador; Corte aponta uso irregular de projeto social em ações de pré-campanha no Pará

25.02.26 11h48

PF faz buscas contra ex-senador e filho deputado em operação por desvio de emendas

25.02.26 11h37

INVESTIMENTOS

Igor Normando anuncia maior volume de investimentos da história de Belém em 2026

“2025 foi um ano duro, mas necessário, para que em 2026 Belém pudesse entrar definitivamente no caminho do desenvolvimento”, disse Igor Normando.

25.02.26 11h28

Legislativo

Câmara de Belém: trabalhos legislativos de 2026 iniciam nesta quarta (25)

Sessão solene ocorre na sede do Poder Legislativo, no bairro do Marco

25.02.26 11h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura de Belém afirma que ocupação da Funpapa deve atrasar salários dos servidores

Município aciona a Justiça após ocupação da sede da fundação e alerta para risco no processamento da folha de pagamento dos servidores

19.02.26 22h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda