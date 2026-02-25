Igor Normando anuncia maior volume de investimentos da história de Belém em 2026

Durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2026, realizada nesta quarta-feira (25) na Câmara Municipal de Belém, o prefeito de Belém, Igor Normando, afirmou que o município entra em um novo ciclo de desenvolvimento após um ano marcado por medidas de ajuste fiscal, pagamento de dívidas e reorganização das contas públicas. Segundo ele, a capital paraense está preparada para receber, a partir deste ano, o maior volume de investimentos já realizado por uma prefeitura.

De acordo com o prefeito, 2025 foi planejado como um período de organização financeira e preparação para a retomada do crescimento. “Foi um ano de ajuste de contas, pagamento de dívida, organização fiscal da cidade e preparação para desenvolver. Sabíamos que seria um ano duro, mas com a garantia de que em 2026 teríamos a capacidade de colocar Belém no desenvolvimento. Cumprimos o planejado e agora estamos prontos para fazer o maior volume de investimentos da história da cidade”, declarou.

Entre as principais frentes anunciadas está a reestruturação da rede municipal de saúde. Normando informou que mais de 30 unidades municipais de saúde passarão por requalificação e serão transformadas em “postões da saúde”, com investimentos voltados à melhoria do atendimento à população. A área da educação infantil também foi destacada, com a promessa de ampliação de 100% das vagas em creches, especialmente para crianças de 0 a 3 anos.

Segundo o gestor, os investimentos previstos envolvem obras, ampliação de serviços e ações estruturantes. “Todos os esforços que fizemos no ano passado serviram para que hoje possamos dizer, com todas as letras, que Belém vai ter muito investimento, muita obra e muito serviço a partir de 2026, garantindo melhor qualidade de vida para a nossa população”, afirmou.

Ao comentar as medidas adotadas em 2025, o prefeito reconheceu que parte das decisões foi impopular, mas ressaltou a importância do planejamento para assegurar o futuro da cidade. “Quando a gente planeja, a gente consegue ter futuro. Quando não planeja, dificilmente terá. Muitas medidas foram impopulares, principalmente por conta da desinformação, mas foi esse ajuste que nos deu capacidade de dialogar novas formas de valorização do nosso servidor público”, disse.

Nesse contexto, Normando anunciou que a gestão trabalha para corrigir distorções salariais no funcionalismo municipal. Segundo ele, há servidores cujo salário-base é inferior ao salário mínimo e complementado por gratificações que não são incorporadas à aposentadoria. “Quando chega a hora de se aposentar, muitos têm perdas gigantescas e acabam sendo obrigados a permanecer no serviço público. Estamos trabalhando para corrigir essas distorções e garantir uma vida mais confortável para o servidor”, pontuou.

Além da saúde e da educação, a prefeitura pretende investir na modernização e informatização dos serviços públicos, incluindo as unidades de saúde e os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Na área de infraestrutura urbana, o prefeito anunciou o maior programa de pavimentação da história do município. “Serão mais de 500 ruas pavimentadas somente este ano”, concluiu.