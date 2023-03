Prefeito de Belém participa de reunião em Brasília e fala em desenvolvimento industrial sustentável

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP), composta por uma comitiva em que o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, faz parte, esteve reunida na manhã desta quarta-feira (08) com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Durante o encontro, os participantes solicitaram a instituição do Conselho da Federação, que visa construir e pactuar estratégias e políticas públicas transversais, implicando em elevado impacto fiscal.

A agenda faz parte de uma série de reuniões que o gestor municipal da capital paraense tem feito durante a viagem a Brasília, com o objetivo de captar recursos para viabilizar obras em diversas áreas da cidade.

“A reunião com o vice-presidente da República foi muito produtiva. Ele confirmou presença no encontro da FNP e afirmou seu apoio a nossa proposta da criação do Conselho da Federação, que vai reunir a União, os governos dos Estados e as prefeituras Metropolitanas do Brasil para discutir os planos de desenvolvimento para o país, levando em conta o interesse dos municípios”, disse Edmilson.

Ainda durante o encontro, o prefeito de Belém também pediu atenção ao desenvolvimento industrial da cidade, em uma perspectiva sustentável. “O Pará, com as grandes mineradoras e siderúrgicas de alumínio, cumpre um papel importante, mas Belém precisa de um desenvolvimento em uma perspectiva alternativa e a bioeconomia pode ser um caminho”, finalizou.

Conselho Federal fortalecerá democracia, diz FNP

A FNP ressaltou na reunião com Geraldo Alckmin que a instituição do Conselho ajudará no diálogo com o Congresso Nacional e fortalecerá a democracia. O vice-presidente também recebeu o convite para participar da 84º Reunião da Frente Nacional de Prefeitos, que será realizada nos dias 13 e 14 de março, em Brasília.

Agenda

À tarde, os prefeitos vão se reunir com a ministra de Gestão Pública e Inovação de Serviços Públicos, Esther Dweck, para articular ações conjuntas com o ministério, que é o responsável pelas ações de reforma da máquina pública e pelo fomento à eficiência governamental, incluindo a busca pela digitalização e desburocratização do governo.

Também está programado um encontro com o ministro das Cidades, Jader Filho. O objetivo é solicitar o apoio na aprovação do Projeto de Lei 4392/2021, que institui o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (Pnami), que prevê assistência financeira de R$ 5 bilhões da União para subsidiar a gratuidade dos idosos no transporte público nos próximos três anos.

Outro assunto abordado será a inclusão da FNP no grupo de trabalho do governo federal responsável por construir a regulamentação do programa Minha Casa, Minha Vida.