Prefeito de Belém e vereadores tomam posse; assista

O prefeito Edmilson Rodrigues, o vice-prefeito e vereadores tomam posse dos cargos na Câmara dos Vereadores.

Os vereadores vãos ser empossados primeiro e, em seguida, o prefeito e o vice-prefeito.

O vereador Fernando Carneiro (Psol), que vai ser empossado para o terceiro mandato, disse que aquele momento era histórico, pois era a primeira vez que o seu partido chegava ao poder na capital.

Os vereadores assinaram o termo de posse e assim estão aptos ao cargo. Agora, a sessão foi suspensa por cinco minutos, em seguida, a chapa única para a mesa da Câmara será eleita.

A sessão retornou e os vereadores estão nominalmente dizendo se concordam com a composição da mesa da Câmara. A chapa foi eleita por unanimidade, tendo como presidente Zeca Pirão (MDB) para o próximo biênio.

O governador do Pará, Helder Barbalho, postou em suas redes sociais:

Hoje, prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos do nosso Pará iniciam novos ciclos de gestões. Parabenizo a todos e reafirmo que o Governo do Pará permanecerá atuante nas parcerias com os municípios, para que possamos construir um Estado cada vez mais forte.