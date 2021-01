Prefeitos e Vereadores tomam posse nesta sexta-feira (1º)

Nesta sexta-feira (1), vereadores e prefeitos escolhidos pela população nas eleições municipais, realizadas em novembro e dezembro (em Macapá-AP), assumem os cargos conquistados nas urnas e iniciam o mandato de quatro anos. Nos três colégios eleitorais do Pará (Belém, Ananindeua e Santarém), a cerimônia oficial de posse será durante a tarde, com mudanças importantes em relação aos anos anteriores, em razão da pandemia do novo coronavírus. As câmaras de vereadores dos três municípios decidiram manter a sessão solene no formato presencial, mas afirmam que o número de convidados será restrito – apenas um por gestor ou parlamentar eleito.

Em Belém, o prefeito eleito Edmilson Rodrigues (PSOL) informou ao jornal O Liberal que, a pedido dele, não será realizada a tradicional solenidade de entrega simbólica da faixa de prefeito, em frente ao palácio Antônio Lemos, que costumava ser aberta ao público. “Evitar aglomeração é essencial, e as vezes, você não consegue controlar”, destacou.

A sessão na Câmara Municipal de Belém, no entanto, está confirmada. Ela será presencial, a partir das 15h, com controle de público. Apenas os 35 vereadores, prefeito e vice-prefeito, com direito a um acompanhante cada, poderão participar. No plenário, será permitida a presença dos eleitos e servidores que vão colaborar para o funcionamento da sessão. Os convidados devem ficar em uma área reservada, assim como a imprensa, que tem um espaço separado, ao lado do plenário.

Ananindeua

Em Ananindeua, a posse vai ocorrer no auditório da Unama BR, às 17h, no dia primeiro de janeiro, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, em evento realizado pela Câmara. Assume a gestão do munícipio no próximo ano o atual deputado Dr. Daniel Santos (MDB), que está deixando a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) e seu vice Erick Monteiro (PSDB). Na ocasião, também haverá a escolha da nova mesa diretora da Câmara Municipal. O Poder Legislativo Municipal de Ananindeua conta com 25 parlamentares.

A equipe do cerimonial de Daniel Santos, que tem acompanhado a organização, informou que estão sendo seguidas todas as orientações sanitárias da Organização Mundial de Saúde e o que determina o Decreto Municipal com as medidas de prevenção do novo coronavírus. Assim como em Belém, os vereadores só poderão levar um acompanhante.

O evento não será aberto ao público e a passagem simbólica da faixa prefeital também será realizada na Unama BR. Tudo será transmitido na TV Grão Pará, canal 14.1.

Santarém

Em Santarém, a posse está marcada para as 15h de forma presencial, mas também com todas as medidas de prevenção ao coronavírus. A entrada será permitida apenas para os vereadores com um acompanhante, além da imprensa e uma equipe de enfermagem que ficara a á disposição na entrada do plenário. O uso de mascaras será obrigatório. O evento será transmitido pelas redes sociais.

Logo em seguida, ás 17h, haverá a posse do prefeito Nélio Aguiar (DEM) e seu vice José Maria Tapajós (PL), ainda na Câmara. A entrega da faixa prefeital está aberta ao público e ocorrerá no Palácio da Prefeitura.