Prefeita de Marituba, Patrícia Mendes participa do Palanque, videocast de O Liberal

O terceiro episódio do Palanque, videocast de entrevistas políticas do Grupo Liberal, recebeu a prefeita de Marituba, Patrícia Mendes. No decorrer da conversa, Patrícia falou de sua ascensão meteórica na política e os obstáculos que enfrentou ao longo do seu primeiro mandato à frente da prefeitura.

Na conversa com Gustavo Freitas e Aleffe Gama, Patrícia relembrou que, apesar de não ter histórico político,não faltou preparo. “Eu passava a noite estudando. Fazia campanha durante o dia e voltava para estudar a história do município, estudei a receita própria, os programas de saúde, educação e tudo que vocês podem imaginar. Tem que se preparar, não pode ser aventureira.”

Fenômeno nas redes sociais, a prefeita de Marituba brincou ao falar de seus vídeos cantando de manhã cedo: “quando meus secretários e os vereadores acordam e me veem de bem com a vida, cantando, já mandam mensagem pedindo agenda porque sabem que estou de bom humor”.

O episódio será transmitido nesta quinta-feira, 14, às 19h, no canal do YouTube do jornal O Liberal.