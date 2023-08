O Liberal estreia o videocast de política 'Palanque'

O consultor de marketing político Aleffe Gama e o colunista de política internacional do jornal O Liberal, Gustavo Freitas, assinam “Palanque”, o novo videocast que estreia nesta quinta-feira, 17, às 19h, no portal O Liberal, trazendo entrevistas com personalidades do cenário político paraense. O programa terá novos episódios a cada quinzena. A primeira entrevistada será a ex-governadora Ana Júlia Carepa, que vai rememorar a própria trajetória e comentar alguns episódios da gestão dela, como em 2009, quando Belém perdeu para Manaus a oportunidade de sediar alguns jogos da copa de 2014.

Uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores no Pará, Ana Júlia foi a primeira mulher governadora do Pará e também senadora, além de ter sido deputada federal, vereadora e vice-prefeita de Belém. Ela abriu o coração sobre as crises que enfrentou no governo dela, realizado entre os anos de 2007 e 2010. Disse que sente raiva até hoje do ex-presidente da Federação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, pelo fato de Belém não ter sido escolhida em 2009, e sugeriu que o governo não cedeu a corrupção e, por isso, perdeu os jogos da copa para Manaus.

Ao fazer um balanço do seu governo, que foi o único do PT no estado. Ela reclamou ter sido vítima de muitas fakenews e de machismo, em uma época em que a comunicação por redes sociais tinha um impacto menor na vida das pessoas. Ela admitiu erros e arrependimentos no seu governo. Disse que, se fosse governadora hoje, teria uma administração mais centralizada, com menos gente tomando decisões importantes, e também teria adotado outro direcionamento em sua comunicação. Perguntada se chamaria a mesma equipe de trabalho, ela respondeu que não.

Ana Júlia também opinou sobre outras figuras célebres da política paraense, como os ex-governadores Simão Jatene, Hélio Gueiros e Almir Gabriel, além de ter elogiado o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e o atual governador, Helder Barbalho.

Questionada sobre o que diria em seu último dia de palanque, ela se emocionou ao responder que se orgulha da própria história e que procurou avançar em espaços políticos sempre pensando no PT e no projeto político que culminou com o governo do estado. O programa foi gravado em um dos estúdios da redação integrada de O Liberal.

Projeto

“O Palanque foi criado por mim com o Aleffe. A nossa intenção é falar de política com políticos, mas se debruçando um pouco sobre a trajetória política, a história de vida deles, assim como momentos políticos marcantes, bastidores e outras particularidades ainda não reveladas, sem deixar de lado a conversa sobre o cenário político do Pará e do Brasil”, conta Gustavo.

Aleffe Gama antecipa que o videocast vai entrevistar políticos do Pará e também de fora do estado, especialmente considerando o contexto pré-COP 30, em que Belém se prepara para sediar a convenção das Nações Unidas sobre mudanças climáticas em 2025. “A perspectiva é que a gente possa trazer histórias que ninguém soube ou poucos souberam. O Palanque quer abrir a gaveta da história. A gente está otimista com o projeto, que é inédito no Pará, para falar com políticos de renome em um meio de comunicação, que é O Liberal, que traz grande credibilidade”, acrescenta.