Pré-candidato à Presidência Renan Santos tem voo cancelado no Pará: ‘campanha de pobre é f*da’

O pré-candidato à Presidência pelo partido Missão, Renan Santos, cumpre agenda de campanha no Pará, nesta semana, com compromissos em municípios da região Oeste do Estado, na capital Belém e em Breves, no Marajó. Porém, o deslocamento entre as cidades paraenses tem representado um desafio para a campanha do político fundador do Movimento Brasil Livre (MBL). Na terça-feira, o voo que ele pegaria de Santarém para Belém foi cancelado pela companhia aérea e, segundo Renan Santos, todo o planejamento da agenda no Estado precisou ser refeito.

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Em suas redes sociais, ele publicou uma série de vídeos reclamando da situação. “A gente teve que reagendar toda a nossa viagem. A Azul falou que um avião tava em manutenção, e aí fica por isso mesmo. A gente conseguiu reagendar outro voo para a meia-noite. Então, a gente vai ter que mudar tudo da nossa agenda fluvial, vamos ter que pegar uns barcos. E vamos ter que mudar também os nossos eventos em Belém”, declarou.

“Pré-campanha de pobre é f*da. Porque quem tem jatinho, já tava com essa merda resolvida. Agora a gente vê a diferença de quem tem jatinho. Meus concorrentes, Lula, Flávio, os demais, o Zema, que tava fazendo campanha toda de jatinho, eles montam a agenda deles a qualquer horário”, continuou Renan Santos.

Ele conta que, por causa do cancelamento, ficou preso em Santarém até mais tarde e teve que “pressionar a companhia” para conseguir fazer a remarcação do voo. “Atrapalha todo o planejamento”.

O pré-candidato conseguiu embarcar depois da meia-noite desta quarta-feira (17/6). O Grupo Liberal pediu à Companhia Aérea Azul um posicionamento sobre o ocorrido e aguarda retorno.