Políticas públicas para mulheres foram tema de reunião do ‘Muda Belém’

Profissionalização feminina, políticas assistenciais, saúde das mulheres e enfrentamento à violência de gênero foram alguns dos temas discutidos durante reunião do movimento “Muda Belém”, realizada na última sexta-feira (19), na sede do “Rancho Não Posso Me Amofiná", no bairro do Jurunas.

O evento foi presidido pelo pré-candidato à Prefeitura de Belém pelo MDB e idealizador do movimento, Igor Normando. De acordo com a organização, cerca de três mil pessoas participaram da plenária, que debateu temas como: profissionalização feminina, políticas assistenciais, construção de creches e escolas primárias, saúde das mulheres, além do enfrentamento à violência de gênero e ao feminicídio.

“Resolvemos discutir o nosso plano de governo com quem passa pelos problemas diários em nossa cidade, vamos construir um programa de governo que seja com base na realidade da nossa cidade”, afirmou Igor.

Normando falou ainda sobre ter uma gestão equilibrada, com 50% das secretarias compostas por mulheres. Segundo ele, a geração de empregos para as mulheres começa a partir da oportunidade de capacitação.

“Fizemos isso na Usina da Paz e oferecemos uma linha de crédito para que a mulherada não dependa mais de homem nenhum para pôr comida em casa. Infelizmente temos um déficit muito grande em creches e isso nós não podemos resolver da noite pro dia, mas vamos resolver com parceria”, ressaltou.

De acordo com o pré-candidato, às reivindicações irão compor o plano de governo, que - segundo ele - será executado de forma realista, com políticas públicas que alcancem mulheres transexuais, mulheres em situação de rua, ribeirinhas e pessoas com deficiência.

Hilda Monteiro, moradora do bairro do Jurunas, falou sobre a importância de oportunidades iguais entre os gêneros. “Nós, mulheres, temos que ter mais oportunidades. Sou engenheira sanitarista e percebo que principalmente as mulheres não têm tanta oportunidade no mercado de trabalho”, contou.