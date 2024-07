'Movimento Muda Belém' é lançado oficialmente na capital paraense

O “Movimento Muda Belém” foi lançado oficialmente na noite desta terça-feira (02), na sede da Escola de Samba Mocidade Olariense, localizada no bairro do Cruzeiro, distrito de Icoaraci, em Belém. O lançamento contou com a presença do pré-candidato à Prefeitura de Belém, Igor Normando, do ex-deputado federal Cássio Andrade, e de lideranças comunitárias locais. De acordo com a organização, mais de 10 mil pessoas participaram do evento.

Uma das atribuições do “Muda Belém” é a criação de um site para receber denúncias, por meio do qual a população belenense poderá encaminhar áudios, vídeos e fotos com reclamações, além de sugestões para que a prefeitura mobilize ações voltadas a melhorar a situação da comunidade local. Os interessados também poderão ter acesso à plataforma do movimento nas redes sociais.

Público prestigiou o lançamento do 'Movimento Muda Belém' na noite desta terça-feira (02.07), em Icoaraci (Foto: Divulgação)

O lançamento da iniciativa, que dará embasamento à criação do plano de governo de Normando, tem o apoio das seguintes legendas partidárias: Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Partido Socialista Brasileiro (PSB); Partido Social Democrático (PSD); Cidadania; União Brasil; Partido Progressista (PP); e Partido Renovação Democrática (PRD).

“É um movimento que pertence a cada um de nós. Mais do que um projeto de transformação da nossa sociedade, o movimento será um projeto de reconstrução”, afirmou Igor Normando, pré-candidato ao executivo municipal pelo MDB.

O programa de governo do pré-candidato do MDB, previsto para ser lançado no mês de agosto, será coordenado pelo professor Carlos Maneschy, ex-reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e atual presidente da Prodepa (Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará).

Ainda durante o lançamento do “Movimento Muda Belém”, o ex-deputado federal Cássio Andrade - coordenador da campanha de Igor Normando - citou o nome do pré-candidato como um “jovem político que quer se envolver em um projeto que vai mudar Belém”. “Nesse palanque temos homens e mulheres que sonham em levar melhorias para a suas comunidades. O Igor é a união desse grande grupo político”, enfatizou.