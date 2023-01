Polícia Federal faz varredura em gabinete da Presidência para receber Lula

Uma varredura da Polícia Federal (PF) e de equipes do Palácio do Planalto está sendo feita para preparar o gabinete presidencial, no terceiro andar do prédio, para a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O trabalho, que foi iniciado nos últimos dias, continua nesta semana. As informações são do G1 e do jornal O Globo.

Além da parte de segurança, segundo apuração da TV Globo, as equipes também fazem reparos, mudam o layout do andar e trocam a mobília dos gabinetes, usando móveis que já pertencem ao governo e estavam em depósito. Enquanto isso, nos próximos dias, o presidente deve despachar do quarto de hotel ocupado por ele desde a transição de governo, e não há data oficial para que Lula assuma o gabinete.

Já os ministros das Pastas abrigadas no Palácio do Planalto começaram a despachar do quarto andar do edifício nesta terça-feira (3). A lista é formada por Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação).

Ainda de acordo com a TV Globo, os trabalhos no Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência da República, ainda não começaram. Por isso, Lula e a primeira-dama, Janja Silva, seguem também hospedados no hotel na área central de Brasília. Nesta segunda-feira (2), Janja foi ao Alvorada para avaliar a situação das instalações – ela também deve ocupar um gabinete no terceiro andar do Planalto.