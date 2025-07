Polícia Federal cumpre mandados de busca na casa de Bolsonaro e sede do PL em Brasília

A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (18) mandados de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e na sede do Partido Liberal (PL), ambos em Brasília. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-presidente à Reuters.

Inicialmente, o cumprimento dos mandados foi noticiado pelo portal G1 e pela GloboNews e, posteriormente, confirmado pela agência Reuters.

Além das buscas, o ex-presidente está sujeito a medidas restritivas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as restrições estão o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, a proibição de acesso às redes sociais e o recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 7h, todos os dias, inclusive fins de semana.

Bolsonaro também está proibido de manter contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros.

As medidas foram adotadas com base em indícios de que o ex-presidente estaria tentando interferir no andamento do julgamento da chamada trama do golpe. Além disso, as autoridades consideram que suas ações podem configurar crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e ataque à soberania nacional.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia