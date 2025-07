Veja as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro pelo STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs nesta sexta-feira (18) medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi executada pela Polícia Federal em Brasília, que realizou buscas na residência de Bolsonaro e em locais associados ao Partido Liberal, partido ao qual ele pertence.

Entre as determinações estão:

Obrigação de usar tornozeleira eletrônica com vigilância contínua;

Permanência obrigatória em casa durante a noite, das 19h às 7h;

Vedação ao uso de redes sociais;

Proibição de manter contato com embaixadores e representantes diplomáticos de outros países;

Restrição de acesso a embaixadas;

Proibição de se comunicar com demais réus e investigados pelo Supremo Tribunal Federal.

A Polícia Federal esteve na casa do ex-presidente, no bairro do Jardim Botânico, onde Bolsonaro recebeu os agentes. Após a ação, os policiais seguiram para a sede do PL, onde ele mantém um escritório.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia