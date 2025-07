Moraes proíbe Bolsonaro se comunicar com o filho Eduardo Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (18), em Brasília. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito da PET nº 14129.

Além das buscas, Moraes impôs uma série de medidas cautelares contra o ex-presidente. Entre elas, estão o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica com monitoramento 24 horas por dia, recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 7h, proibição de uso de redes sociais e de se aproximar de embaixadas.

A decisão também impede Bolsonaro de manter contato com outros investigados no processo, incluindo seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que atualmente está nos Estados Unidos.

Em nota, a Polícia Federal informou que cumpriu "dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal".

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia