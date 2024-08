PM faz bloqueio em frente ao TCM durante manifestação pela liberação dos ônibus elétricos em Belém

Manifestantes que pedem a liberação dos ônibus elétricos comprados pela Prefeitura de Belém chegaram ao Tribunal de Contas do Município (TCM-PA), onde esperam dialogar com os conselheiros sobre a embargo do processo de compra dos veículos. Viaturas da Polícia Militar foram posicionadas no local.

(Thiago Gomes / O Liberal)

Em frente ao órgão, representantes de diversas entidades nacionais e estaduais, além de parlamentares do capital paraense - dentre eles a deputada estadual Livia Duarte e o vereador Fernando Carneiro, ambos do PSOL - se concentram e aguardam um posicionamento.

Após uma negociação, cinco representantes das entidades foram autorizados a entrar no TCM, segundo a Polícia Militar, que continua na área fazendo a segurança. A imprensa não foi autorizada pelo Tribunal a acompanhar a reunião.