Plenário da Alepa pode ser transferido para o CIG, na avenida Nazaré

O Centro Integrado de Governo (CIG), na avenida Nazaré, foi o local escolhido para receber as sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, caso o Palácio da Cabanagem, sede do parlamento estadual, não tenha condições necessárias para realização dessas reuniões. Um problema sério atingiu a subestação elétrica do Palácio, prejudicando o andamento dos trabalhos – no dia 11, a sessão ordinária precisou ser suspensa, enquanto no último dia 18, ela foi realizada no auditório João Batista, por questões de segurança.

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Francisco Melo, o Chicão, explica que, em razão disso, o plenário pode ser transferido para o novo espaço escolhido. As equipes técnicas também analisam salas de apoio, inclusive sala pra imprensa, no mesmo local. “Espero que a gente possa encontrar uma solução definitiva, sem precisar do CIG, que seriam condições de funcionamento do prédio da Alepa, com segurança”, diz Chicão.

Ainda de acordo com o presidente do Poder Legislativo, essa transferência não prejudicará os trabalhos da gestão estadual, uma vez que, no local, funcionava a Escola de Governo. A mudança também não deve gerar mais custos à Alepa. O que vai gerar despesas são as obras para solucionar o problema elétrico do prédio sede, mas esse levantamento ainda não foi concluído. “Essa fase inicial é para recuperar a condição de trabalho da casa. A outra é o trabalho definitivo para recuperação ou troca da subestação”.

Também não há previsão de quando os serviços no Palácio da Cabanagem serão concluídos. “Alguns já falaram em quatro meses, outros três meses. Estou analisando o tempo, porque se for o caso, vai ter que virar dia e noite para tentar avançar com esse tempo”, declarou o presidente.

O colapso na subestação oferecia riscos a servidores e ao público que frequenta o parlamento. Chicão afirma que a casa está com equipe diariamente tentando resolver o problema. Segundo ele, nos gabinetes onde o setor técnico da casa aponta algum risco, os deputados são orientados a transferir os trabalhos de sua equipe para outro local.

Até a presente momento, o presidente disse que essa situação não gerou problemas sérios envolvendo os sistemas ou perda de dados. “Tivemos alguns computadores que demoraram pra funcionar e outros que estão sendo averiguados, mas não tivemos notícias de perdas de informações”.

Questionado, ele também comentou sobre um antigo desejo dos deputados e servidores da Alepa: a construção de uma nova sede. Gestões anteriores chegaram a apresentar projetos. “É uma necessidade real. Temos os projetos deixados, mas temos entraves burocráticos para serem resolvidos e precisamos ter segurança. Não quero criar expectativa sem ter por parte dos órgãos, como tribunais de contas, os pareceres ou consultas, mas é prioridade tanto para essa gestão, como para a próxima”.