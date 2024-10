Planalto não deve responder à Venezuela por ameaça com imagem de Lula

Na noite desta quinta-feira (31/10), fontes do Palácio do Planalto em Brasília (DF) relataram, ao portal CNN, que o governo brasileiro não vai responder às provocações da Venezuela e, portanto, não deve haver resposta oficial para a ameaça postada pela Polícia Nacional do país vizinho, nas redes sociais.

Na postagem há uma montagem com a figura borrada do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está em frente a bandeira brasileira com a seguinte frase: “Quem se mete com a Venezuela se dá mal”, em tradução livre.

O Palácio do Planalto deve seguir a estratégia de igrnorar as provocações, como ocorreu, por exemplo, em episódio semelhante do presidente da Argentina, Javier Mile, em julho deste ano. O Planalto e o Itamaraty avaliam que se trata de mais uma “isca” do regime de Nicolás Maduro, para uma escalada contra o Brasil. Portanto, a ideia é evitar medida que possa escalar a tensão entre os dois países.

Brasil e Venezuela iniciaram um processo de desgaste com maior tensão, neste final do mês de outubro, após o país de Nicolás Maduro ter a entrada nos Brics, grupo que reúne as principais economias emergentes, vetada pelo Brasil.

O incômodo iniciou quando o Brasil não reconheceu a suposta vitória de Maduro nas eleições presidenciais de 28 de julho.