Polícia da Venezuela ameaça Brasil em postagem com imagem de Lula

Nesta quinta-feira (31/10), a Polícia Nacional da Venezuela publicou uma montagem nas redes sociais com uma ameaça ao Brasil. Na foto, há uma imagem borrada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está em frente à bandeira brasileira. A postagem tem a frase: “Quem se mete com a Venezuela se dá mal”, em tradução livre.

O episódio ocorre após o governo venezuelano criticar o governo brasileiro por causa de um “veto” à entrada do país nos Brics. Para uma nação ser aceita como integrante, plena ou não, do bloco, deve haver consenso entre os países membros.

A Venezuela tem o apoio da Rússia, que atualmente preside os Brics, mas Lula determinou pessoalmente que o Itamaraty bloqueasse a entrada da Venezuela, segundo apuração de Américo Martins, analista de Internacional da CNN.

Nicolás Maduro, presidente venezuelano, já havia usado a expressão publicada pela polícia para se referir ao veto. “Quem tentou calar ou vetar a Venezuela no passado se deu mal. Quem pretende vetar ou calar a Venezuela nunca conseguirá. A Venezuela não é vetada nem calada por ninguém, vão se dar mal”, exclamou Maduro.

O desgaste entre os dois governos começou após o Brasil não reconhecer a suposta vitória de Maduro nas eleições presidenciais de 28 de julho. Desde então, autoridades brasileiras, incluindo Lula, pediram para que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela divulgue as atas detalhando os resultados da votação e confirmando o pleito.

Na Cúpula dos Brics, em Kazan, na Rússia, entre 22 e 24 de outubro, Nicolás Maduro fez um pronunciamento afirmando que seu país “faz parte desta família dos Brics”. Ele pretendia que a Venezuela pudesse integrar o bloco econômico. Mas isso exige consenso.

Em 29 de outubro, Maduro afirmou que o Itamaraty “sempre conspirou contra a Venezuela” e que é uma “chancelaria muito vinculada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos”.

O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, que atua com assuntos internacionais, pondera que o Brasil estava sendo acusado injustamente por barrar a adesão venezuelana aos Brics. Porém, o presidente do Legislativo venezuelano, Jorge Rodríguez, declarou intenção de declarar Amorim, como persona non grata no país.

Um dos movimentos de maior tensão nessa crise aconteceu no dia 30 de outubro, quando a Venezuela convocou o embaixador venezuelano no Brasil, Manuel Vadell, para consultas após o descontentamento com Celso Amorim.

Esse passo é, na diplomacia, uma medida que expressa forte protesto, e poderia anteceder o rompimento de relações diplomáticas entre dois países, caso Maduro decida retirar definitivamente seu embaixador de Brasília.