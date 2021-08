Planalto confirma agenda de Jair Bolsonaro em Ananindeua nesta quarta-feira

Na próxima quarta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro vai participar de um compromisso no município de Ananindeua. As informações foram confirmadas ao Grupo Liberal pelo departamento responsável pela agenda do presidente, no Planalto. Não foram repassados outros detalhes, como horário ou local. No entanto, conforme informações apuradas anteriormente pela reportagem, o presidente confirmou presença na comemoração pelo centenário da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará (COMIEADEPA). O evento será realizado dos dias 17 a 19 deste mês, no Centro de Eventos Pr. Francisco Alves Ribeiro, em Ananindeua, sendo que a participação de Bolsonaro está programada para a quarta-feira.

A assessoria do senador Zequinha Marinho e os deputados federais Joaquim Passarinho e Éder Mauro, do PSD, aliados do presidente, também já haviam informado ao Grupo Liberal a agenda programada na Região Metropolitana de Belém.

A última vez que o presidente Bolsonaro esteve no Pará foi há dois meses, no dia 18 de junho. Na ocasião, ele visitou três municípios paraenses. Em Marabá, participou da entrega de títulos de propriedade rural. Em seguida, foi para Novo Repartimento, para a inauguração do trecho pavimentado da Transamazônica (BR-230/PA). A agenda presidencial no Pará terminou a noite, na capital, Belém, onde ele participou da comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, no Centenário Centro de Convenções, na Augusto Montenegro.

VICE-PRESIDENTE

Além do presidente, o vice, Hamilton Mourão, tem uma entrevista coletiva marcada no Pará, também na quarta-feira, às 11h. Ele preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal e deve conversar com os jornalistas sobre a operação Samaúma, de combates a crimes ambientais. Porém, ainda não foram publicadas informações sobre o município onde a coletiva será realizada.