PL cancela visita de Michelle Bolsonaro a Belém; entenda

A visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a Belém foi cancelada. O aviso foi dado pelo Partido Liberal (PL), sigla que estava organizando a agenda, nesta segunda-feira (02). O motivo, segundo a legenda, foi a falta de um espaço amplo, seguro e confortável para acomodar todos os apoiadores durante o evento.

No entanto, a visita poderá ser realizada em outra data, afirma o PL. A passagem de Michelle pela capital paraense foi anunciada no domingo (01) pelo candidato à prefeitura de Belém Delegado Éder Mauro. Ele estaria presente durante todas as atividades, cujo objetivo é apoiar as campanhas locais e estreitar laços com a base na região.

VEJA MAIS

Michelle estaria em Belém pela manhã, após passar por um evento em Santarém, que está mantido. Ela esteve na capital recentemente, em junho de 2024, acompanhada de Jair Bolsonaro. Na ocasião, o casal participou de um encontro na avenida Visconde de Souza Franco, onde foram recebidos por uma multidão de apoiadores.