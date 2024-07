Eleições 2024: vice de Éder Mauro é escolhida por Michelle Bolsonaro; veja quem é

O Partido Liberal (PL) deve confirmar, em sua convenção municipal na noite desta quarta-feira (24.07), na sede do Clube Alegria, na Pedreira, a candidatura do deputado federal Éder Mauro à Prefeitura de Belém. No mesmo evento, será anunciada a candidata a vice na chapa 'puro sangue' - termo utilizado na política para descrever uma chapa eleitoral composta por candidatos da mesma legenda. O Grupo Liberal apurou que o nome escolhido é de uma mulher - a pedido da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que também teria indicado a médica anestesiologista Tatiane Coelho.

Michelle já gravou um vídeo manifestando apoio ao nome de Tatiane. As duas se conheceram em 2015 e estreitaram laços com a agenda de direita. Nas redes sociais, a médica tem fotos com Michelle e com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Tatiane Coelho foi o nome escolhido para ser vice de Éder Mauro (Reprodução / Vídeo)

"O povo precisa de alguém que cuide da cidade com um olhar carinhoso e materno. Um olhar feminino, um olhar especial que nós mulheres temos. Que tenha um cuidado especial pela saúde e bem-estar dos belenenses. Tenho certeza de que a Doutora Tatiane e o nosso querido Éder Mauro são essas pessoas que cuidarão muito bem de Belém!”, declarou Michelle Bolsonaro, no vídeo que ainda será divulgado pelo PL e que o Grupo Liberal teve acesso com exclusividade.

Tatiane Coelho é casada com o deputado estadual Rogério Barrada (PL), filho de Éder Mauro. Ela nasceu Belém do Pará, é formada em Medicina pela Universidade do Estado do Pará. Fez especialização em Saúde da Família e foi Residente Médica de Anestesiologia no Hospital Ophir Loyola.

Éder Mauro, Jair Bolsonaro, Tatiane Coelho e Rogério Barra (Instagram rogeriobarrapa)

Segundo o PL, ela pretende usar sua experiência na área da saúde para transformar o atual cenário de Belém. "Vejo a política como uma ferramenta de transformação social. E meu propósito é utilizar meus conhecimentos e vivência na área da saúde para ajudar a população”, declarou a Tatiane, que foi Médica da Estratégia Saúde da Família, perita criminal no Instituto Médico Leal (IML) e atuante como anestesiologista em hospitais públicos, como o Ophir Loyola e o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo.

Ela também já trabalhou no Pronto Socorro da 14 e da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.