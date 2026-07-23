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PL aprova apoio a Ciro Gomes após racha entre Flávio e Michelle Bolsonaro

A decisão tomada na convenção estadual do PL de apoiar Ciro na corrida ao Palácio da Abolição ocorreu após uma crise dentro do partido

Estadão Conteúdo

23 de julho de 2026 às 11:17

Ciro Gomes (PDT)

Ciro Gomes (PDT) ( Foto: Adriano Machado / Arquivo Reuters )

O Partido Liberal (PL) no Ceará oficializou nesta quarta-feira, 22, o apoio à candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao governo do estado. Em vídeo publicado nas redes sociais, Ciro Gomes expressou estar "profundamente honrado" e destacou que a aliança busca reunir diferentes forças políticas para enfrentar os desafios cearenses.

A decisão foi tomada durante a convenção estadual do PL após uma crise interna. A formação da aliança no Ceará gerou divergências públicas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sobre o posicionamento da legenda no estado.

Ciro Gomes agradeceu o apoio recebido. "Acabo de receber a notícia, muito feliz e profundamente honrado, de que a convenção estadual do PL acaba de homologar o apoio do partido à nossa candidatura ao governo do Estado do Ceará", afirmou o ex-ministro, dirigindo os agradecimentos a todos os membros e filiados do partido.

Crise interna no PL e justificativa da aliança

Em seu pronunciamento, Ciro Gomes criticou a atual administração estadual. "Nosso Estado está passando por um momento muito grave. Nos últimos 12 anos, o Ceará viu disparar a violência e a corrupção", declarou. Ele justificou a aproximação entre grupos políticos adversários como uma necessidade diante dos problemas, mencionando o PL como exemplo de superação de diferenças.

Elogios a lideranças e cenário eleitoral

O ex-ministro reservou elogios às principais lideranças do PL cearense. Ciro Gomes agradeceu ao presidente estadual da sigla, deputado federal André Fernandes, e ao deputado estadual Alcides Fernandes. Alcides Fernandes deve integrar sua chapa como candidato ao Senado.

A disputa pelo governo do Ceará colocará Ciro Gomes frente ao atual governador, Elmano de Freitas (PT), que buscará a reeleição. A chapa de Elmano terá o senador Cid Gomes (PSB) como candidato ao Senado, irmão de Ciro, com quem ele tem um rompimento político.

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