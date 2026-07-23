PL aprova apoio a Ciro Gomes após racha entre Flávio e Michelle Bolsonaro

A decisão tomada na convenção estadual do PL de apoiar Ciro na corrida ao Palácio da Abolição ocorreu após uma crise dentro do partido

O Partido Liberal (PL) no Ceará oficializou nesta quarta-feira, 22, o apoio à candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao governo do estado. Em vídeo publicado nas redes sociais, Ciro Gomes expressou estar "profundamente honrado" e destacou que a aliança busca reunir diferentes forças políticas para enfrentar os desafios cearenses.

A decisão foi tomada durante a convenção estadual do PL após uma crise interna. A formação da aliança no Ceará gerou divergências públicas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sobre o posicionamento da legenda no estado.

Ciro Gomes agradeceu o apoio recebido. "Acabo de receber a notícia, muito feliz e profundamente honrado, de que a convenção estadual do PL acaba de homologar o apoio do partido à nossa candidatura ao governo do Estado do Ceará", afirmou o ex-ministro, dirigindo os agradecimentos a todos os membros e filiados do partido.

Crise interna no PL e justificativa da aliança

Em seu pronunciamento, Ciro Gomes criticou a atual administração estadual. "Nosso Estado está passando por um momento muito grave. Nos últimos 12 anos, o Ceará viu disparar a violência e a corrupção", declarou. Ele justificou a aproximação entre grupos políticos adversários como uma necessidade diante dos problemas, mencionando o PL como exemplo de superação de diferenças.

Elogios a lideranças e cenário eleitoral

O ex-ministro reservou elogios às principais lideranças do PL cearense. Ciro Gomes agradeceu ao presidente estadual da sigla, deputado federal André Fernandes, e ao deputado estadual Alcides Fernandes. Alcides Fernandes deve integrar sua chapa como candidato ao Senado.