Flávio não explicou sobre os R$ 500 mil que recebeu de empresa ligada ao caso Master

Senador divulgou vídeo sobre relação com Banco Master, mas não detalhou pagamento de R$ 500 mil e notas canceladas

O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), divulgou um vídeo, na quarta-feira, 22, para explicar sua relação com empresas relacionadas ao conglomerado do Banco Master, de Daniel Vorcaro, mas deixou lacunas sobre o pagamento de R$ 500 mil que recebeu e sobre as notas fiscais que foram emitidas e posteriormente canceladas.

No vídeo divulgado na quarta-feira, 22, Flávio Bolsonaro afirmou que prestou "serviços advocatícios" à empresa Contábil Correa, que pertence a Rogério Lourenço Novo, em uma contratação legal, lícita e privada. Também declarou que se recusou a prestar serviço para a Copenhagen e Assessoria e Consultoria S.A, empresa do conglomerado do Master e que desde setembro de 2025 tem Rogério Novo como diretor. As duas empresas estão registradas com mesmo endereço num prédio no centro de São Caetano do Sul.

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A Copenhagen pertence ao Fundo Estônia, da Trustee DTVM, uma das gestoras apontadas como custodiantes de ativos de Daniel Vorcaro. Até julho do ano passado, a empresa tinha como diretores Artur Martins de Figueiredo, que também administrava a Trustee.

Abaixo veja o que o senador não esclareceu sobre o caso:

1) Qual foi o serviço prestado para a Contábil Correa?

A nota fiscal emitida pelo escritório de Flávio Bolsonaro para a empresa indica genericamente o serviço de "assessoria jurídica", por R$ 500 mil. No vídeo, o senador não detalhou qual teria sido a natureza desse assessoramento nem se houve de fato a celebração de um contrato, escrito ou verbal. A reportagem não localizou processos ou procurações da empresa para Flávio.

2) Quem apresentou Rogério Lourenço Novo a Flávio Bolsonaro?

A Contábil Correa é uma empresa de 2005 e tem endereço registrado em São Caetano do Sul (SP), na região metropolitana de São Paulo. O senador não detalhou como Rogério Novo surgiu para ele com a proposta, nem se alguma outra pessoa intermediou o negócio.

3) Por que fez duas notas fiscais de R$ 500 mil para Copenhagen, que foram canceladas?

O escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro emitiu duas notas fiscais, de R$ 500 mil, cada, para a consultoria Copenhagen em 7 de abril de 2025. Uma delas foi cancelada no mesmo dia. A outra, dois dias depois. No vídeo, o senador falou somente que não aceitou trabalhar para a Copenhagem, mas não esclareceu o porquê de ter chegado a emitir as notas.

4) Quais seriam os serviços solicitados pela Copenhagen, e por qual representante da empresa?

No vídeo divulgado nas redes sociais, o senador reclamou de estar sendo cobrado a explicar um serviço que ele não prestou. "Eu não aceitei trabalhar para essa empresa chamada Copenhagen, que supostamente foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso", declarou.

Flávio Bolsonaro, porém, não explicou quais teriam sido os serviços negociados e que chegaram a justificar a emissão de notas fiscais. Também não falou qual diretor ou proprietário da Copenhagen fez tratativas com ele.