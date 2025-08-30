Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PGR vai contra pedido de prisão de coronel do 8/1 acusado de usar mulher para driblar Moraes

Naime é um dos ex-integrantes da cúpula da polícia distrital que são réus pelo 8 de Janeiro e aguardam julgamento

Estadão Conteúdo

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se contra o pedido de prisão do coronel Jorge Naime, da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, por suposto descumprimento de ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Naime é um dos ex-integrantes da cúpula da polícia distrital que são réus pelo 8 de Janeiro e aguardam julgamento. Ele é monitorado por tornozeleira eletrônica e está proibido de usar as redes sociais, entre outras medidas.

A Federação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais (Fenepe) pediu a prisão de Jorge Naime após afirmar que o coronel usava a mulher, Mariana Naime, para se manter ativo nas redes sociais.

Em duas entrevistas a canais do YouTube que são porta-vozes da direita e da extrema direita, Mariana recorreu a um "assessor" que estava fora do enquadramento da câmera para lembrar ocorridos no campo de batalha da Praça dos Três Poderes. Ela fez as participações de casa, por videoconferência.

Para Gonet, não foi possível constatar, "com grau suficiente de certeza", a identidade da pessoa a qual a mulher do coronel recorreu. O parecer é de sexta-feira, 29.

Procurada pela reportagem para informar o nome e as funções do assessor, Mariana Naime não respondeu.

Em nota, ela declarou que há uma tentativa de "calar uma voz feminina que ousou expor fatos incômodos". Também disse que tentam "imputar ao coronel Naime" responsabilidades por falas dela", o que significa "uma afronta ao princípio constitucional da intranscendência da pena - ninguém pode ser punido por atos de terceiros".

O coronel da reserva Jorge Naime responde por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e violação de deveres.

A denúncia da PGR diz que ele usou uma "estratégia deliberada de afastamento" da crise, o que reforça a "conivência implícita com as ações violentas que se aproximavam".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ATOS GOLPISTAS/JORGE NAIME/PRISÃO/PGR
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

'Pressão de Trump não vai intimidar STF no julgamento de Bolsonaro', avalia cientista política

30.08.25 16h33

decisão

PGR vai contra pedido de prisão de coronel do 8/1 acusado de usar mulher para driblar Moraes

Naime é um dos ex-integrantes da cúpula da polícia distrital que são réus pelo 8 de Janeiro e aguardam julgamento

30.08.25 16h13

Judiciário

Desembargadora recém-nomeada do TJPA se soma à representatividade feminina do tribunal

Nova magistrada tem experiência em várias áreas do direito e assume oficialmente na próxima terça-feira (2)

30.08.25 16h00

ameaças

Homem é preso após ameaça de bomba na Praça dos Três Poderes

Suspeito afirmou carregar explosivos na mochila que usava

30.08.25 10h59

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda